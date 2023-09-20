В свои годы Примадонна выглядит отлично.

Российский шоумен, осудивший полномасштабную войну в Украине, Максим Галкин поделился с поклонниками новым фото со своей супругой Аллой Пугачевой.

Летний снимок был сделан в Тель-Авиве на берегу моря и песчаного пляжа. Супруги стояли в обнимку и мило улыбались в камеру.

Так, Галкин предстал в серо-бежевой футболке, а Алла Борисовна позировала в белой рубашке. На лицо Примадонна нанесла легкий макияж, который только "освежил" ее образ.

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На снимке заметно и то, что певица периодически появляется в кабинете пластического хирурга. Ее лицо выглядит достаточно молодым, несмотря на то, что ей уже 74 года.

К слову, 19 сентября день рождения праздновали дети супругов - Лиза и Гарри. Им исполнилось уже 10 лет. Звездные родители устроили им настоящий праздник в честь такого юбилея.

Напомним, ранее украинская певица Анна Буткевич рассказала о случайной встрече с Пугачевой. Она призналась, что Примадонна - ее кумир с детства. По словам Анны, она даже не мечтала о личном знакомстве с Аллой Борисовной, однако была очень рада, когда это произошло.

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