Поклонники гневно отреагировали на ее новый пост.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, блогерша Маша Полякова сейчас отдыхает в Париже вместе со своим парнем Артуром. Они побывали возле Эйфелевой башни, где страстно поцеловались.

"Хочу жить, а не выживать", - подписала фото девушка.

В комментарии "пришел" и сам Артур, который лаконично написал: "Моя любимая".

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Однако поклонники не оценили такого стремления девушки и захейтили ее в комментариях. Они пишут, что Маша не знает, как это - выживать.

Что пишут фолловеры

"Да, в Париже выжить не легко"

"В Украине война, а ты фотографируешься в Париже"

"Боже, какая бедная! Отписываюсь! До свидания!"

"Ты не знаешь, как это выживать, и не знаешь, как я выживаю"

"Это кто там выживает? Ты? Вот г*вно малое"

Напомним, ранее Оля Полякова довела до слез эмоциональным стихом в память о расстрелянном воине ВСУ.

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