Дочь украинской певицы Оли Поляковой, блогерша Маша Полякова сейчас отдыхает в Париже вместе со своим парнем Артуром. Они побывали возле Эйфелевой башни, где страстно поцеловались.
"Хочу жить, а не выживать", - подписала фото девушка.
В комментарии "пришел" и сам Артур, который лаконично написал: "Моя любимая".
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Однако поклонники не оценили такого стремления девушки и захейтили ее в комментариях. Они пишут, что Маша не знает, как это - выживать.
Что пишут фолловеры
- "Да, в Париже выжить не легко"
- "В Украине война, а ты фотографируешься в Париже"
- "Боже, какая бедная! Отписываюсь! До свидания!"
- "Ты не знаешь, как это выживать, и не знаешь, как я выживаю"
- "Это кто там выживает? Ты? Вот г*вно малое"
Напомним, ранее Оля Полякова довела до слез эмоциональным стихом в память о расстрелянном воине ВСУ.