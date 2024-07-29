Успенская решила добить артиста.

Российская певица Любовь Успенская, которая с первых дней большой войны воспевает диктатору владимиру Путину оды и поддерживает преступный режим Кремля, "проехалась" по такому же путинисту Филиппу Киркорову.

Скандал между артистами не утихает уже давно. Ранее Успенская публично назвала Киркорова "женоненавистником", из-за чего он обратился в суд.

Однако певица решила не обращать внимания на это и вновь напала на Киркорова с бранью.

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Так, на дне рождения Анатолия Цоя журналисты спросили у Успенской, не боится ли она встретиться с Киркоровым. На что путинистка быстро и резко ответила:

"Я же не к нему пришла. Еще не хватало, чтобы я из-за него - это же для него большая честь будет - не пришла к Толику. Толенька - золотой человек, а это - отброс!"

Пока Киркоров никак не отреагировал на то, что Успенская в очередной раз его просто "уничтожила".

Напомним, ранее Филипп Киркоров оказался на грани жизни и смерти.

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