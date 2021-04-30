В новом клипе MARUV предстала в образе сексуальной медсестры, которая возит Киркорова в инвалидном кресле.

Эпатажная украинская певица MARUV и российский певец Филипп Киркоров выпустили новый клип на песню Komilfo.

Премьера клипа состоялась на платформе Youtube сегодня, 30 апреля, ко дню рождения Киркорова, которому исполнилось 54 года.

Режиссером клипа выступила Яна Чаплыгина, она же была стилистом и разработала образы героев.

"Психологический fashion триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра MARUV может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?", - говорится в описании к видео.

В новом клипе MARUV предстала в образе сексуальной медсестры. Она в откровенном наряде и с кислотно-зелеными волосами возит Киркорова в инвалидном кресле, кормит таблетками и насильно удерживает в психиатрической больнице.

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В конце клипа появляется "двойник" Киркорова, который уходит вместе с медсестрой, а сам певец остается в больнице.

"Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли...", - прокомментировал Киркоров выход нового клипа на своей странице в Instagram.

За семь часов видео на Youtube посмотрели почти 90 тысяч раз.

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Автор: Александр Топчий