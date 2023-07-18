Путинист Буйнов заявил, что Примадонна все равно вернется в РФ.

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает путинский режим и выступал на временно оккупированных территориях Украины, высказался об Алле Пугачевой. Он считает, что певица якобы вернется в РФ. Артист верил, что Примадонна "отдохнет" в Израиле, а потом все равно прилетит в Москву.

"Ну, для меня это было так: уехала отдохнуть. Я говорил, что вернется через месяц, потом начинается лето... Потом мне кто-то говорит: "Ну и что?". А я говорю: "Подожди, лето, там сейчас тепло, может быть, осенью". Не вернулась. Потом я говорю, что Алла вернется, когда в декабре начнется плохая погода, холодное море.... Нет. Ну ладно, значит, понравилось", - вспомнил Буйнов, говоря о Пугачевой с Вячеславом Манучаровым.

Тем не менее путинст признал, что сейчас стал гораздо реже общаться с Пугачевой. Он утверждает, что певица с ним продолжает переписываться. Однако сейчас это лишь редкие сообщения по праздникам.

Видео дня

"Тепла стало поменьше", - признался Буйнов.

Однако он все равно мечтает, что Пугачева вернется в РФ. По словам певца, Примадонна якобы постоянно думает о родине. Однако это лишь его предположения, ведь сама Пугачева на такие темы с ним не говорит.

"Она не может быть счастлива. Потому что она девчонка с Таганки... Человек не может жить прошлым все время, должен жить настоящим и заглядывать немножко в будущее, но прошлое нельзя забывать... Мне странно видеть тех людей, не касательно Аллы, любых, кто уехал или кто переобулся в воздухе. Ты был пионером и вдруг ты резко стал либералом. А как то, что было в прошлом? Значит, ты был фальшивым человеком. Значит, ты всю жизнь фальшивый", - выдал Буйнов.

По словам путиниста, Примадонна не живет в РФ якобы из-за своего мужа Максима Галкина, который открыто критикует кремлевскую власть и не поддерживает полномасштабную войну в Украине.

"Я такого не представляю себе, чтобы она не вернулась домой. Потому что там Макс, потому что там дети... Самый главный вопрос: как она себя там чувствует? Я думаю, нехорошо. Я думаю, что она просыпается с этим, встает и видит эти пальмы", - утверждает певец.

Сама Пугачева все это не комментирует. Она предпочитает игнорировать высказывания коллег из РФ, лишь изредка отвечая на самые дерзкие выпады в свой адрес.

Что Буйнов говорит о войне

Буйнов поддерживал путинский режим еще до полномасштабной войны против Украины. В 2018 году певец выступал перед оккупантами в Донецке и давал концерты вместе с другими пропагандистами Кремля.

В начале полномасштабной войны Буйнов поддержал убийства украинцев. Он не скрывал, что радуется "медленному, но уверенному" продвижению оккупантов. В январе этого года путинист попал в перечень российских артистов, против которых Украина ввела санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: