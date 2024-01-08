Он назвал мифом то, что массовые крещенские купания - это украинская традиция.

Кулинар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram негативно высказался о празднике Крещения. По его словам, массовые крещенские купания пришли к нам из России.

Также Клопотенко считает, что проблема не только в этом, но еще и в том, что нырнуть в прорубь и не покаяться в своих грехах - это недейственно.

"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – недейственно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины. А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России и ее идея - не более, чем закалить организм", - сказал кулинар.

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Клопотенко уточнил, что в России массовые ныряния это, скорее, о моде, чем о смывании грехов.

"Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку. Как вам такое? Напишите, сколько украинцев-грешников среди вас?" - поинтересовался у поклонников Клопотенко.

Напомним, ранее Клопотенко признался, сколько тратит в месяц.

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