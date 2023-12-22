Она изменилась, но стала еще красивее.

Американка Лили Чи покорила людей еще в ранние годы. Ее экзотическая красота просто не могла никого оставить равнодушным.

Известно, что девочка родилась в 2003 году в Бруклине. Она жила обычной жизнью, пока не встретила агента. Благодаря сотрудничеству с ним о ней узнал весь мир.

Она стала лицом бренда Nike и начала сниматься в других рекламных интеграциях. Сейчас у нее нет буквально ни одной свободной минуты, потому что график Лили расписан на несколько месяцев вперед.

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Сейчас ей 20 лет. Она продолжает заниматься моделингом, а также ведет свой блог в Instagram, где на нее подписаны более 1,6 миллионов человек.

Заметно, что Лили любит японскую кухню, спорт и люксовый отдых. Она побывала на Миконосе, острове в Греции, на Капри, острове в Италии, в Майами, на Гавайях и других курортах.

Конечно, за годы взросления Чи изменилась, однако яркая внешность остается ее главным козырем.

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