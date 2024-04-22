Он написал пост в сети.

Украинский певец Виктор Павлик поздравил своего старшего сына Александра с днем рождения. Сегодня, 22 апреля, его первенцу исполнилось 40 лет.

Поэтому артист решил опубликовать совместное фото с ним в Instagram и написал трогательные слова:

"Сын, искренне поздравляю! Тебе 40...Ого-го! Это уже серьезная дата! Я искренне желаю тебе прежде всего крепкого здоровья, господнего благословения и, чтобы у тебя было все хорошо в жизни! Люблю!".

Кстати, под постом также оставила свой комментарий жена Павлика - Екатерина Репяхова. Девушка лаконично написала "Поздравляем" и добавила смайлик.

Подписчики артиста тоже присоединились к поздравлениям и пожелали всего наилучшего имениннику.

К слову, певец редко показывает фото со своим первенцем. Известно, что Виктор завершил отношения с матерью Александра, когда парень только родился. Долгое время им было трудно наладить общение, однако сейчас отец и сын по возможности проводят время вместе.

Также у Павлика есть еще 37-летняя дочь Кристина и сын Михаил от Екатерины Репяховой, которому скоро исполнится 3 года.

Напомним, ранее стало известно, как певицу Надю Дорофееву поздравил муж с днем рождения.

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