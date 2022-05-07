Дантес и Дорофеева объявили о распаде своего союза в марте 2022 года. Они были вместе около десяти лет, шесть из них - в официальном браке. Практически сразу поползли слухи о том, что Надя Дорофеева ушла к ресторатору и близкому другу Михаилу Кацурину, который тоже объявил о разрыве отношений со своей женой. Владимир Дантес впервые рассказал детали этой запутанной любовной истории в интервью программе "Сніданок з 1+1".
"Каждый из нас хочет любви. Я только буду рад, если у нее все будет хорошо. Взрослая девочка сама решит, кто с ней должен быть. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет?", - прокомментировал музыкант.
Отвечая на вопрос о Михаиле Кацурине, Владимир отметил, что Надя не бросала Дантеса ради Михаила. Однако даже если у них и есть отношения, то ничего плохого в этом артист не видит.
"Я не лезу в личную жизнь Нади. Но расставим точки: она точно не ушла от меня к нему. А если они будут вместе, то круто, это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше (экс-супруге Михаила Кацурина, - ред)", - резюмировал музыкант.
Артист добавил, что решение о разводе принято давно, и теперь они пробуют жить друг без друга, хоть и расстались друзьями.
"Мы очень долго разговаривали. Это же не решение одного дня. Никто не расходится за один день. Это наступает постепенно. Я не знаю сколько месяцев длились разговоры, попытки, еще что-то. Ты понимаешь, что, в принципе, вы просто друзья…", - рассказал Дантес.
Напомним, Дантес засветился с экс-женой бойфренда Дорофеевой.
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