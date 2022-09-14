Певица отметила, что именно кокошник сделал ее популярной.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину украинская певица Оля Полякова активно работала на информационном и музыкальном фронте.

Из собственных соцсетей она доносила правду о войне в Украине, а также дала ряд благотворительных выступлений и концертов, среди которых и исполнение гимна Украины перед футбольными матчами.

Летом Оля Полякова после пребывания во Франции вернулась в Украину, где уже успела дать концерт в киевском метро, ​​выступить для украинских военных и даже в прямом эфире "Сніданка з 1+1" совершить магический обряд и в костре сжечь кокошник, который до 2014 года был атрибутом ее сценического образа.

Видео дня

"Да, это было в моей творческой жизни. И это в некотором смысле позор. Надо это принять, простить себя и идти дальше. Кокошник сделал меня популярной в Украине и за ее пределами. Вот такое у меня прошлое. Потому я организовала такой мистический обряд отказа от прошлого. Да и вообще этот ритуал можно и отождествить с действиями Украины сегодня. Все сейчас украинизируются, переходят на украинский язык. Нам нужно смотреть исключительно на себя и заниматься развитием собственной культуры", – заявила певица в программе ЖВЛ.

Напомним, россияне пытались сорвать концерт Поляковой в Израиле, но певица быстро поставила на место.

Вас также могут заинтересовать новости: