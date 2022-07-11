Артист не знает, где сейчас находится его коллега и почему он молчит о войне в Украине.

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин высказался о своем коллеге Олеге Виннике.

Он отметил, что не знает, где сейчас находится певец. При этом он добавил, что некоторые артисты, молчавшие о войне, надеется, на то, что у украинцев короткая память.

"Я не знаю, где находится Олег Винник. Надеюсь, что он живой и здоровый, но это странно. Наверное, есть отдельная группа звезд, которые считают, что со временем все будет как раньше. Они надеются и молятся, чтобы у украинцев была короткая память. Это наша национальная трагедия", - сказал Харчишин в эфире телемарафона.

Также он высказался и о русском репертуаре Винника, отметив, что музыканты нередко бывают продажными.

"Те люди, которые прикипели к этому, им сложно это искоренять в себе москаля. Музыканты нередко бывают продажными, но есть сентиментальные, которые не могут искоренить в себе все это", - добавил музыкант.

Напомним, ранее Олю Полякову спросили, куда пропал Олег Винник.

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