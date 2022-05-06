Телеведущая дала интервью, в котором рассказала о своем состоянии сегодня.

С первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину Мария Ефросинина начала вести оборону на информационном фронте, волонтерить. Сейчас телеведущая и блогерша рассказала в интервью программе "Зірковий шлях", при каком условии простила бы россиян за все те ужасы, которые они совершили в Украине.

На вопрос Алины Доротюк о том, можно ли простить россиянам Маша ответила: "Я думаю, что это вопрос не ко времени. Я так много над этим размышляю и вот что думаю: мы сейчас физически и психологически не найдем ответа на это, потому что мы страдаем. Мы не знаем, потеряем ли близких. Половина наших родных, друзей, знакомых уже кого-то потеряли, потеряли свои дома. Мы сейчас находимся в таком состоянии охриплости от ужаса и слез, отравленные агрессией и ненавистью. Поэтому не сможем дать адекватный ответ простим ли мы россиян. По состоянию на сейчас, мне кажется, невозможно их простить".

Ефросинина отметила, что у украинцев есть моральное право ненавидеть русских, потому что они понимают и видят все, что происходит в Украине, впрочем, не считают нужным что-то делать или даже высказывать свою позицию осуждения агрессии РФ. Но все же Маша назвала одно условие для россиян.

"Я бы их простила, если бы они сейчас завалили Путина и его окружение. Пошли и завалили", - резюмировала телеведущая.

Напомним, Даша Астафьева жестко обматерила комика-путиниста Сабурова.

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