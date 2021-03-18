Модель обнародовала новый снимок.

Пышнотелая модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в ванне.

На снимке она предстала в бежевом белье и с полотенцем на голове. Стоит отметить, что Эшли - модель plus-size. Она регулярно демонстрирует своим подписчикам свои пышные формы. Кроме того, она является приверженцем "бодипозитива".

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич