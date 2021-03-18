Модель показала пикантное фото / instagram.com/ashleygraham
Пышнотелая модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в ванне.
На снимке она предстала в бежевом белье и с полотенцем на голове. Стоит отметить, что Эшли - модель plus-size. Она регулярно демонстрирует своим подписчикам свои пышные формы. Кроме того, она является приверженцем "бодипозитива".
Модель показала пикантное фото / instagram.com/ashleygraham
Кто такая Эшли Грэм:
- Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска
- Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine
- В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года
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