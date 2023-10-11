София Тарасова молчит о войне в Украине.

Украинская певица София Тарасова, которая была участницей группы "ВИА Гра", получила российское гражданство. Несмотря на то, что девушка родилась и выросла в Киеве, строить карьеру она решила в стране-агрессора.

Об этом рассказал ведущий Слава Демин. Однако он не уточнил, откуда у него данная информация.

"То, что я знаю, – оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", – сказал Демин.

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Напомним, Тарасова молчит о полномасштабном российском вторжении. Она никак не высказалась в поддержку Украины и не осудила преступный режим Кремля.

Более того, недавно она выпустила песню на русском языке, которую исполнила вместе с Константином Меладзе. Также ей приписывают роман с продюсером. Как рассказал блогер Богдан Беспалов, Меладзе "бросил глаз" на Тарасову еще в 2021 году, когда она пришла в группу "ВИА Гра". У них завязался роман, родители младшей почти на 40 лет певицы были не против их отношений.

Вероятно, именно из-за этого Меладзе развелся с Брежневой.

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