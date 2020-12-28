Герцег показала соблазнительное фото / instagram.com/erikaherceg
Популярная певица Эрика Герцег опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в соблазнительном образе.
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На фото звезда лежит на полу в красном махровом пальто, а рядом с ней красуется корона. Интересно, что Эрика нанесла яркий макияж с красной помадой. В руке она держала цепи, которые поднесла ко рту. Также ярким акцентом стал массивный плетеный браслет на руке Герцег.
"Вау", "Как всегда превосходно", "Роскошная королева", "Любимка", - написали фанаты.
Герцег показала соблазнительное фото / instagram.com/erikaherceg
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