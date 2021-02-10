Модель часто публикует откровенные снимки.

Известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, опубликовала в Instagram откровенный снимок.

На фото девушка позирует абсолютно голой. Эмили повернулась к фотографу боком, прикрыв одной ножкой зону бикини. А обнаженную грудь девушка прикрыла рукой. Вторую руку она поднесла к волосам, которые развеивались.

Что известно об Эмили Ратаковски:

Родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весила 51-52 кг, а ее параметры до беременности были - 89-61-87

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые"

Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее муж - продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард

26 октября 2020 года модель объявила о беременности на своей странице в Instagram

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Автор: Диана Могилевич