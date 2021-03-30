Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram обнаженное фото.
Читайте такжеОбнаженная Деми Роуз позировала на сене
На снимке она сидит на сене, будучи полностью раздетой. При этом 55-летняя звезда прикрыла интимные места ножками, которые подогнула ближе к себе.
"Ночь теперь будет не спокойной", "Ты шикарно выглядишь", "Удивительная", - пишут фаны в комментариях.
Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Кто такая Элизабет Херли:
- В кино Хёрли дебютировала в фильме Брюса Бересфорда "Ария"
- Голливудским дебютом Хёрли стал фильм "Пассажир 57"
- В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом основала кинокомпанию Simian Films
- В 2015 году Хёрли исполняет главную роль в мыльной опере "Члены королевской семьи"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram