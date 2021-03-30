Элизабет Херли показала пикантное фото.

Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram обнаженное фото.

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На снимке она сидит на сене, будучи полностью раздетой. При этом 55-летняя звезда прикрыла интимные места ножками, которые подогнула ближе к себе.

"Ночь теперь будет не спокойной", "Ты шикарно выглядишь", "Удивительная", - пишут фаны в комментариях.

Кто такая Элизабет Херли:

В кино Хёрли дебютировала в фильме Брюса Бересфорда "Ария"

Голливудским дебютом Хёрли стал фильм "Пассажир 57"

В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом основала кинокомпанию Simian Films

В 2015 году Хёрли исполняет главную роль в мыльной опере "Члены королевской семьи"

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Автор: Диана Могилевич