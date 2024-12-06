Она также ответила, учит ли 2-летнюю дочь украинскому языку.

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, на каком языке общается с мужем-иностранцем.

Не секрет, что в 2021 году она вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Сейчас супруги живут за границей и воспитывают общую 2-летнюю дочь Скай Монфи. По словам спортсменки, она не забывает родной язык и прививает любовь ко всему украинскому своей семье.

"Для меня сейчас не сложно говорить на украинском языке. Это наше, украинское, поэтому, считаю, это очень-очень важно. Бывает сложно, потому что я знаю, что английский у меня более такой - о спорте, о теннисе. Мне как-то удобнее на английском, потому что я со своей командой общаюсь только на английском, и какие-то теннисные термины, которые я знаю, все на английском", - рассказала Элина в интервью для УП.

Она также добавила, что муж не овладел украинским языком, поэтому с ним чаще всего Элина говорит на английском или французском.

"Дома с мужем разговариваю на английском и французском. То есть иногда мне немного сложно переключаться, но я беру уроки, я хочу больше общаться. Для меня это - часть меня, часть Украины. Я хочу, чтобы мы тоже все общались на нашем языке".

Чем известна Элина Свитолина

Элина считается одной из самых титулованных украинских теннисисток. В 2017-2019 годах она стала третьей ракеткой мира в рейтинге WTA. Также Свитолина бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио, чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года. В ее спортивной карьере 17 турниров WTA в одиночном разряде и два - в парном. Сейчас спортсменка восстанавливается после серьезной травмы.

Напомним, ранее Элина Свитолина рассказала о планах вернуться на корт.

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