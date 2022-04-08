Актриса говорит - до последнего не верила в эту информацию.

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец дала интервью, где рассказала, что до последнего не верила в новости о полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом она рассказала "Зірковому шляху".

Кравец призналась, что накануне вторжения, 23 февраля, она работала, пришла вечером домой поздно, планировала поспать и готовилась поздравлять дочь с днем рождения на следующий день.

Даже несмотря на все новости и предполагаемые даты вторжения РФ в Украину, Елена не планировала покидать Киев, ведь вероятность данных событий казалась ей ничтожной.

"Соседи, если видели меня в лифте, говорили: "О, мы вас видим. Значит, все будет хорошо". Я очень искренне верила, что это невозможно. Это невозможно осознать, невозможно принять, невозможно допустить", - поделилась актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.

Несмотря на то, что ранее Кравец работала с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским, а сейчас является еще и его кумой, каких-то дополнительных сведений у нее не было.

"Я не знала, действительно не знала", - резюмировала знаменитость.

Напомним, ранее Кравец поделилась подробностями общения с Зеленским во время войны. Они переписываются, но достаточно лаконично.

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