У Потапа парализовало часть лица.

Сейчас многие обсуждают тему, почему певица Настя Каменских вернулась в Украину без супруга Потапа, который сейчас находится в Испании. По словам экстрасенса Людмилы Хомутовской, Потап действительно болен. Ранее у него парализовало часть лица. Как сказала Каменских, это связано со стрессом.

"Зря люди его хейтят. Человек заболел. Не могу сказать, что он не переживает. Нет-нет, он переживает, и его болезнь к тому же не сильно афишируют. Нам рассказывают меньшее из того, что есть", - сказала эксперт в программе "Таня+".

К тому же экстрасенс выразила сомнения, что Потап сможет полностью вылечитьсЯ, но справляться самостоятельно сможет.

Відео дня:

Напомним, ранее певица Настя Каменских дала интервью Алине Доротюк, в котором рассказала детальнее о причине недуга Потапа. Недавно стало известно, что у него парализовало часть лица. Сам мужчина выехал из Украины еще до 24 февраля, и до сих пор не возвращался на Родину.

Вас также могут заинтересовать новости: