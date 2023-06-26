Кристина Горняк поделилась подробностями своего состояния.

Экс-супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о проблемах со здоровьем. Австрийские и украинские врачи поставили ей диагноз - гидронефроз.

Как поделилась в блоге знаменитый нотариус, ей планируют удалить левую почку, поскольку она не может полноценно функционировать.

Горняк пытается искать в этой ситуации положительные моменты, и говорит, что правая почка функционирует полноценно, поэтому она сможет "работать за двоих".

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"Врач в Австрии подтвердил мой диагноз - гидронефроз. И сказал, что моя левая почка не работает совсем! И к сожалению, спасти ее он не сможет. Но он сказал, что моя правая почка работает на все 100%, и выполняет все то, что нужно мне для счастливой и здоровой жизни! Я могу есть, как и ела, могу пить, как и пила. Я могу все! Поэтому я должна поблагодарить за это Бога и идти дальше, улыбаясь, как я это делаю!" - рассказала своим фанатам Кристина.

Почему Кристина Горняк и Вова Остапчук расстались

О расставании пары стало известно недавно. Это поразило публику, поскольку еще в 2022 году они выглядели счастливой семьей, и говорили, что планируют завести ребенка.

На сегодняшний день известно, что у Вовы Остапчука уже другие отношения. Он встречается с юной журналисткой по имени Катя.

Напомним, жена Остапчука отметила свое 23-летие в ультрасексуальном наряде.

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