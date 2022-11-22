Наталья Кличко / Фото - instagram.com

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала свою утреннюю рутину. Она опубликовала видео, записанное во время ее занятия йогой. Судя по публикации 48-летней женщины, все усилия для поддержания фигуры не напрасны. 

Наталья выполняет индийские практики не только для физического здоровья, но и для того, чтобы очистить мысли и поддерживать стабильность эмоционального состояния. 

На опубликованном видео Наталья Егорова позирует в спортивной майке и штанах. Упражнения она делает на каремате прямо в гостиной. 

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Реакция соцсетей

  • "Супер! А я себя никак не могу заставить делать и взяться за себя. У меня вода, кофе и побежала на работу"
  • "Вы умница"
  • "Супер!"
  • "Как себя приучить к этой дисциплине?"
Публикация Натальи Егоровой / Скриншот

Напомним, весной экс-жена Виталия Кличко выставила на благотворительный аукцион свою джинсовку с флагом Украины. Вырученные средства были переданы на помощь пострадавшим от войны украинцам.

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