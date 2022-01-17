Мурат Налчаджиоглу показал кадры со своей возлюбленной.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых в Занзибар со своей возлюбленной, визажистом Лилией.

По дороге на ужин влюбленные обнимались, а затем Лилия поцеловала Мурата в губы. Отметим, пара не скрывает своих чувств. Они часто путешествуют, делятся романтическими снимками, вместе праздновали Новый год и Лилия даже познакомилась с дочерью бизнесмена от брака с Ани Лорак - Софией.

Более того, Лилию часто сравнивают с опальной певицей. Поклонники нашли в девушках сходство во внешности. При этом некоторые из них уверены, что Мурат может бросить Лилию и вернуться назад к Лорак.

Читайте также36-летняя Даша Астафьева в "хищном" купальнике похвасталась фигурой"Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что ж на самом деле происходит в чужой жизни, и выдвигают свои варианты. Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью. Может быть тогда она станет интереснее, и у вас не будет времени на чужую жизнь и глупые комментарии", - ответила хейтерам Лилия.

Напомним, ранее Ани Лорак объяснила, почему так долго не пела на украинском языке.

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