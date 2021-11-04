Мурат Налчаджиоглу отреагировал на гневные комментарии поклонников.

Экс-муж опальной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, вчера показал видео, на котором вместе с 10-летней дочерью Софией катается на аттракционе. Тогда девочка не сдержала своих эмоций и нецензурно высказалась.

Поклонники пришли в ужас от поведения девочки и засыпали ее гневными комментариями. Отец решил отреагировать на это и извинился за то, что они показывают реальную жизнь.

"Конечно, "простите" за то, что 10-летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций! Мы живем настоящей жизнью и проводим прекрасно каникулы с любимой дочкой! Извините нас "идеальные люди"! Если вам что-то не нравится, прошу на … с моей страницы! И занимайтесь воспитанием своих детей", - написал Мурат.

Читайте также"Я выхожу замуж": Тина Кароль сделала откровенное признаниеТакже он добавил, что сделал своей дочери замечание, когда пересмотрел видео. Но он не думал, что из этого получаться такие новости.

"Извините, мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим и сделаем видео, которое вы хотите видеть", - добавил Налчаджиоглу.

Напомним, ранее 10-летняя дочь Ани Лорак возмутила нецензурными выражениями на отдыхе с отцом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич