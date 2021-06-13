Экс-"холостяк" встречается с девушкой, которая на 17 лет младше.

36-летний экс-"холостяк" Иракли Макацария недавно показал всему миру свою возлюбленную, 19-летнюю грузинку Лизу.

В программе "Светская жизнь" он сказал, что такая большая разница в возрасте пару совсем не смущает.

"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", - сказал Иракли.

Также он добавил, что у них с Лизой серьезные отношения, но планы на будущее он пока не готов афишировать.

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Автор: Диана Могилевич