Макацария со своей возлюбленной / instagram.com/maqatsa
36-летний экс-"холостяк" Иракли Макацария недавно показал всему миру свою возлюбленную, 19-летнюю грузинку Лизу.
В программе "Светская жизнь" он сказал, что такая большая разница в возрасте пару совсем не смущает.
"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", - сказал Иракли.
Также он добавил, что у них с Лизой серьезные отношения, но планы на будущее он пока не готов афишировать.
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