Он был участником девятого сезона проекта, где познакомился с Дашей Квитковой. Сейчас пара состоит в браке и воспитывает сына.

Экс-герой проекта "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, как в такое непростое время экономит электроэнергию. Поскольку с проблемой отключений столкнулись почти все украинцы, тема оказалась очень актуальной.

Ведущий программы "ЖВЛ" поделился, что он с супругой Дашей Квитковой и маленьким сыном находится в Украине. Они всеми силами пытаются экономить электричество:

"Что касается нашей энергетики, что если действительно случится блекаут? Коротко говоря, blackout - это когда электросеть сильно перегружена и испытывает аварийное отключение. То есть, когда отключают всех, и это может повлечь за собой ажиотаж. Поэтому, со своей стороны я с семьей тоже стараюсь экономить электроэнергию".

Например, они с супругой решили пользоваться большинством бытовых приборов ночью.

"Мы бережно и согласно рекомендациям пользуемся бытовыми приборами, особенно наиболее мощными. К ним можно отнести стирку, которая ночью будет наиболее практичной, потому что ночью такой нагрузки нет как например в часы пик, что есть днем. Ясно, что когда у тебя маленькие дети, ты не ведешься на романтику с Tik-Tok: "Нет света, не проблема, можно больше общаться, читать книги и тд". Поэтому я установил генератор, который помогает приготовить есть, согреть дом", - поделился Добрынин.

Напомним, ранее Алексей Дурнев дал советы украинцам касательно того, как нужно подготовиться к отключениям электричества.

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