Они с супругой ждут первенца.

Грузинский продюсер Иракли Макацария, который стал широко известен в Украине после участия в шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами", впервые станет отцом - беременна его молодая супруга Лиза Чичуа.

Хоть мужчина пока держит в секрете будущее пополнение в семье, поклонники все же увидели "беременный" животик его любимой. На одном из фото они позировали на фоне Тбилиси. Лиза держала в руках букет желтых роз, а Иракли нежно ее обнимал.

Снимок был сделан 14 февраля. В подписи Макацария поздравил свою супругу и признался ей в любви.

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Реакция сети на беременность Лизы Чичуа

"С праздником вашу семью! И с пополнением"

"Скоро вы будете самыми счастливыми"

"Беременна"

"Какие же вы красивые и счастливые. Смотрю на вас и настроение поднимается"

"Какая прелесть! Вас уже трое! Берегите друг друга, любите и оберегайте"

Личная жизнь Иракли Макацарии

Макацария был главным героем шоу "Холостяк". В финале он выбрал модель Алену Лесик, однако вскоре они расстались.

Долгое время о личной жизни Иракли не было ничего известно. Однако 24 июля он сообщил, что женился на враче Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. Пышное торжество состоялось в Грузии.

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