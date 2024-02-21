По словам Позитива, творчество Потапа - кринж.

Певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, высказался о поведении Потапа и его супруги Насти Каменских. В интервью "Наше радио" он сказал, что все их поступки фееричны.

Так, ведущая Лера Товстолес поинтересовалась у Позитива, общается ли он сейчас с Потапом и Настей Каменских. Он ответил, что не поддерживает с ними связь.

Также девушка спросила, что для него хуже – песни Потапа или интервью Каменских Маше Ефросининой, которое пользователи сети сразу же разобрали на мэмы?

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"Это все феерично", – отреагировал Позитив.

А затем он ответил, что поставил бы на первое место в кринжовом рейтинге. По словам Позитива, кринжовее творчество Потапа, чем высказывания Каменских.

Напомним, в начале полномасштабного российского вторжения Потап находился в Испании. Затем он колесил по миру, прикрываясь помощью армии ВСУ. Сейчас он и вовсе уехал в Колумбию, чтобы там строить карьеру. Позже к нему присоединилась и Настя Каменских, которая ранее оскандалилась своим интервью, во время которого плакала, вздыхала и жаловалась на жизнь.

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