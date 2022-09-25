От певицы отказались все ее сотрудники.

Украинский режиссер Олег Боднарчук рассказал, что на второй день войны опальную певицу Ани Лорак бросила вся команда. По его словам, ее сотрудники вернулись в Украину.

"Насколько я знаю, на второй день после начала войны, вся команда, которая с ней работала, а это в основном были украинцы, просто исчезла. Просто уехала в Украину к своим родным, наверное, к своим родителям на родину. Поэтому сейчас всеми своими делами она занимается сама. Поэтому это все выглядит бестолково", – сказал Боднарчук в интервью Алине Доротюк.

Он добавил, что ранее они дружили с Лорак, поэтому ему не просто комментировать сложившуюся вокруг нее ситуацию. Также Боднарчук отметил, что идея Лорак поехать с туром в Европу изначально была провальной.

"Во-первых, это очень ожидаемо и прогнозируемо, что никакого тура в Европе быть не может. Не очень понятно, кто туда придет. Это вообще была дурацкая идея", - уточнил режиссер.

Позиция Ани Лорак в войне

Певица Ани Лорак долгое время молчала о войне в Украине. Позже она таки решилась обмолвиться об этом в своих социальных сетях, но никакой конкретики. Звезда сделала пост о том, что она "вне политики", и "несет любовь людям через музыку".

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена - моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала Лорак в Instagram.

И если долгое время Лорак скрывалась от общественности, то сейчас она открыто вернулась в Россию.

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