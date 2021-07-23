Герцогиня уделяет большое внимание завтраку. Он непременно должен быть питательным и богатым полезными веществами.

Бывший диетолог герцогини Кембриджской и супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Дженнифер Хэнуэй раскрыла тайну ее стройности.

Мир знает Миддлтон как икону стиля и человека, тщательно следящего за внешностью. Несмотря на плотный график, герцогиня Кембриджская всегда выглядит хорошо.

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Долгое время оставалось загадкой, как ей, маме троих детей, удается держать себя в форме. На днях Хэнэуэй решила раскрыть ее. Оказалось, что в основе всего лежит правильное питание Кейт Миддлтон. Диетолог подчеркнула, что женщинам просто необходимо уделять питанию повышенное внимание и посоветовала принимать коллаген для сияния кожи как у герцогини, сообщает popcornnews со ссылкой на Hello.

Кроме того, диетолог назвала залогом успеха и активные занятия спортом. Также герцогиня уделяет большое внимание завтраку. Он непременно должен быть питательным и богатым полезными веществами. Свой день Кейт Миддлтон начинает с особого коктейля из разных видов салата с матчей, водорослями и черникой.

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Автор: Иван Бойко