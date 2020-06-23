Жена Виктора Павлика поразила поклонников модным "луком"

Екатерина Репяхова похвасталась модным образом в соцсети.

Супруга певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в модном "луке".

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Девушка поделилась фотографией из одесского отеля и добавила, что хочет привезти в это место и свою маму.

"Каждый раз, когда жизнь меня заносит в крутые места, мне сразу хочется показать их маме", - написала Репяхова.

Стоит отметить, что на фото Екатерина позирует в белых штанах и полупрозрачной рубашке с рюшами, сквозь которую виднеется черный бюстгальтер. Дополнили образ черные тапочки и солнцезащитные очки.

"Высший пилотаж", "Супер! Очень красиво", "Красотулька! Стильная!", "Красота среди красоты", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Репяхова показала второе свадебное платье.

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