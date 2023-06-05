Телеведущая поздравила своего родителя с днем рождения.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала поклонникам редкое фото со своим отцом Александром Владимировичем. Мужчина отпраздновал день рождения в узком семейном кругу.

Осадчая обнародовала фото, на котором позировала вместе со своими папой и мамой. Она трогательно приобняла родителей. Снимок собрал множество лайков и приятных комментариев.

Ведущая отметила, что унаследовала от своего папы множество черт, среди которых - обостренное чувство справедливости и стремление делать свою работу хорошо.

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"Весь мой внутренний огонь, жажда справедливости, неумение бездельничать и не работать. А еще любовь к познаниям нового, любовь к странствиям, любовь к импрессионистам, а еще увлечение строительством нового и ремонтами - это все твои черты во мне. Единственное чему не научилась у тебя - круто кататься на лыжах", - написала звезда "Светской жизни".

Екатерина Осадчая поблагодарила своего отца за доверие, и за то, как он ее воспитал.

"Я невероятно благодарна за все доверие в детстве, ведь если бы не разрешение папы, я бы не поехала до совершеннолетия работать за границу, а это также повлияло на мой характер и дальнейшую судьбу. Спасибо за все! Я желаю тебе здоровья! Сил в твоей непростой работе, особенно в это сложное время. Ты пример для меня", - резюмировала супруга Юрия Горбунова.

Напомним, Осадчая эмоционально рассказала об ударе по Киеву.

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