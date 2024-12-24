Ялинка получилась очень красивой.

Украинская балерина Екатерина Кухар вместе с дочкой Настей подготовилась к празднованию Рождества и Нового года, внося в свой дом особую символику. Знаменитость поделилась теплыми мгновениями в своих Instagram Stories, где показала, как они вместе украшают елку.

В этом году Екатерина с семьей выбрали для елки очень символический декор - игрушки в виде мышек. Балерина объяснила, что такой выбор не случайный, ведь они верят, что мыши помогут задобрить главного символа 2025 года - Зеленую Деревянную Змею.

"Мышки на елке - это не просто декор, а стратегический ход. Мы хотим привлечь внимание к красоте и заботе в год Змеи, ведь говорят, что в этот год нужно задобрить хозяйку года. У нас все продумано до мелочей!" - рассказала Екатерина.

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Также Екатерина отметила, что процесс украшения елки стал для нее и Насти настоящим праздником, ведь это возможность создать волшебную атмосферу в доме.

Напомним, Екатерина Кухар поразила гламурным образом в новой фотосессии.

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