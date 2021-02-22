Актриса умерла в возрасте 74 лет.

Российская актриса Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет. Причина смерти пока неизвестна.

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Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", – сказала Гущина.

Кто такая Екатерина Градова:

Градова на четвертом курсе школы-студии МХАТ сыграла главную роль в спектакле "Таланты и поклонники"

Популярной она стала после роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Также она снялась в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Осенние свадьбы", "Рождение"

Градова является заслуженной артисткой РСФСР

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Автор: УНИАН