Ведущая попалась на свою же удочку.

Новой героиней проекта "Экзамен", ведущей которого является Маша Ефросинина, стала певица Анна Тринчер. Девушки обсуждали карьеру, личную жизнь певицы и даже хайп.

Во время интервью Ефросинина несколько раз пыталась упрекнуть Тринчер за то, что она выставляет напоказ свою роскошную жизнь и пытается хайповать. Например, ведущая отметила, что ей странно было наблюдать за тем, как Тринчер хвастается Porsche, который ей подарил экс-супруг, в то время, как на войне погибают украинцы, как в больницах нет обезболивающего для раненых, как дети живут в подвалах...

Анна, в свою очередь отметила, что делиться такими позитивными моментами с поклонниками, потому что в этом есть ее энергия и потому что людям это поднимает настроение, не всем, но есть те, кто искренне радуется.

Этот момент в интервью вызвал недоумение у экс-супруга Тринчер - Александра Волошина. Он назвал Ефросинину лицемерной, потому что она пыталась "уколоть" Тринчер за дорогое авто в то время, как сама пришла на интервью в дорогих украшениях. К примеру он навел браслет Маши от всемирно известного бренда Cartier, стоимость которого может достигать 7-8 тысяч долларов.

Также Волошин обратил внимание на то, что Ефросинина пыталась задеть Аню темой о "хайпожерстве" и "агрессивном маркетинге". Он говорит, что ведущая и сама отлично владеет агрессивным маркетингом, потому что приглашает звезд сразу же после развода, чтобы увеличить просмотры на своем YouTube-канале.

"Я не планировал это комментировать... Но меня очень бесят эти "правильные" люди, которые правильными являются только на публике. И все почему-то бояться об этом сказать. А мне абсолютно все равно, я говорил и буду говорить то, что думаю", - добавил Волошин.

Как отреагировали пользователи сети

"Нет обезболивающего в больницах и денег у людей не из-за Ани Тринчер, а из-за хищения помощи нашей властью. Зачем на нее возлагать ответственность и дополнительно травмировать?"

"Ощущается какой-то материнский укор, все-таки интервьюер на должен воспитывать, поучать и упрекать, должен дать гостю быть собой. Аня четко выдержала границы. Я приятно удивлена мудрости такой молодой девушки"

"Я не смогла досмотреть до конца, почему-то не почувствовала искренности ни от Маши, ни от Ани. Не поверила ни одному слову, к сожалению"

"Маша Ефросинина опозорилась на весь украинский YouTube. Именно такое название должно быть в видео. Маша осудила Аню за то, что она показала дорогой подарок во время войны и за то, что она показывает развлекательный контент. При этом сама Ефросинина обсасывается с Поляковой. А очень ли уместно звать к себе на интервью людей, которые сейчас на хайпе? Ты же так "не любишь" хайп"

Напомним, ранее Ефросинина "набросилась" на украинцев, которые слушают русскую музыку.

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