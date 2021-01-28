Ефремов свободное время посвящает чтению / фото khakasia.info
Отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области актер Михаил Ефремов устроился работать в пошивочный цех и сравнил себя с Зевсом.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, актер относится к новой специальности с юмором и шутит, что в цехе он играет роль Зевса - мечет молнии, правда, в одежду. Большую часть свободного времени актер по-прежнему посвящает чтению.
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