Скандального российского актера Ефремова выписали из больницы
15:25, 15 августа 2020Звезды
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В настоящее время, по словам адвоката актера, тот находится дома.
По словам адвоката, у Ефремова был инсульт \ УНИАН
Российского актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы.
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Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
«Он находится дома, мы с ним созвонились», - сказал Пашаев.
При этом диагноз адвокат не уточнил, передает ТАСС. Однако ранее он заявлял со ссылкой на врачей, что у Ефремова был инсульт.
Дело Михаила Ефремова: что известно
- ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В результате аварии погиб водитель грузовика курьер Сергей Захаров.
- Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер находится под домашним арестом, он продлен до 22 января 2021 года. В суде Ефремов свою вину не признал, объяснив это тем, что ничего не помнит.
- 11 августа проходило очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу о ДТП, на нем должны были допросить актера. Из-за госпитализации Ефремова заседание перенесли на 18 августа.
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