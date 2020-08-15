Скандального российского актера Ефремова выписали из больницы

В настоящее время, по словам адвоката актера, тот находится дома.

Российского актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы. Читайте такжеИнсульт у скандального актера Ефремова опровергли Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. «Он находится дома, мы с ним созвонились», - сказал Пашаев. При этом диагноз адвокат не уточнил, передает ТАСС. Однако ранее он заявлял со ссылкой на врачей, что у Ефремова был инсульт. Дело Михаила Ефремова: что известно ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В результате аварии погиб водитель грузовика курьер Сергей Захаров.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер находится под домашним арестом, он продлен до 22 января 2021 года. В суде Ефремов свою вину не признал, объяснив это тем, что ничего не помнит.

11 августа проходило очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу о ДТП, на нем должны были допросить актера. Из-за госпитализации Ефремова заседание перенесли на 18 августа. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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