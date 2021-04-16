Эбби Довс в очередной раз порадовала своих поклонников.

Популярная модель Эбби Довс показала в Instagram очередное фото в купальнике.

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Девушка позирует в раздельном бикини коричневого цвета. При этом она подобрала микрокупальник, который едва прикрывал ее грудь.

Стоит отметить, что фанатам нравится внешний вид Эбби. Более того, они часто восхищаются ее грудью, которую Довс регулярно демонстрирует. К слову, модель прибегала к пластическим операциям по увеличению бюста.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич