Девочке дали странное, но символическое имя.

Голливудский актер Джош Бролин стал отцом в четвертый раз. У звезды "Мстителей" и его жены Кэтрин Бойд родилась девочка. Это их второй общий ребенок.

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Девочка родилась в Рождество, 25 декабря. Ее назвали Чепел Грейс Бролин. По словам Бролина, имя малышки означает "часовня".

"Везде, где мы путешествовали, единственным местом, где мы с Кэтрин всегда находили большое удовольствие, были часовни. Мы не очень религиозные люди, но вера в Бога наполнила нашу жизнь, а часовни всегда были убежищем... Чэпел Грейс для нас является проявлением того небесного чувства, которое мы всегда испытывали, когда путешествовали и преклоняли колени", – объяснил он.

Другие дети Джоша Бролина

Это его четвертый ребенок. Бролин воспитывает 32-летнего сына Тревора и 26-летнюю дочь Иден от первой жены Элис Эдер.

Брак с Кэтрин Бойд для Бролина стал третьим. Пара поженились четыре года назад, а в 2018 году у влюбленных родилась дочь Уестлин Рейн.

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Автор: Катерина Шварц