Такое решение связывают с обвинениями Деппа в насилии против бывшей жены / фото Dashing David

Американский Netflix убрал из своей библиотеки все проекты с участием Джонни Деппа. 

Читайте такжеNetflix исключил Шайю ЛаБафа из списка претендентов на Оскар после обвинений в насилииОб этом пишет The Geek Buzz.

Хотя официального заявления от Netflix не было, все упоминания о Джонни Деппе удалены из американской библиотеки.

Однако картины с актёром по-прежнему доступны на Netflix за пределами США.

Такое решение связывают с обвинениями Деппа в насилии против бывшей жены.

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Автор: УНИАН