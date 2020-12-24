Американский Netflix убрал из своей библиотеки все проекты с участием Джонни Деппа.
Читайте такжеNetflix исключил Шайю ЛаБафа из списка претендентов на Оскар после обвинений в насилииОб этом пишет The Geek Buzz.
Хотя официального заявления от Netflix не было, все упоминания о Джонни Деппе удалены из американской библиотеки.
Однако картины с актёром по-прежнему доступны на Netflix за пределами США.
Такое решение связывают с обвинениями Деппа в насилии против бывшей жены.
Джонни Депп и Эмбер Херд: от любви до ненависти
- Пара поженилась в феврале 2015 года.
- После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии.
- Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения – клевета. В начале ноября он проиграл первое дело в Лондонском суде.
- После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастические твари». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.
Недавно Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался. В частности, с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли и Марион Котийяр.
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