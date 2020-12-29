Актер отметил, что 2020 год был сложным.

Известный актер Джонни Депп опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своих ожиданиях от 2021 года.

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"Этот год (2020 год, - УНИАН) для многих был очень тяжелым. Надеюсь, нас ждут лучшие времена", - написал актер.

Ранее голливудские киностудии рассказали о "внутренних демонах" Джонни Деппа. Они начали ему отказывать в ролях, хотя сам актер этого терпеть не может. Руководитель студии, сотрудничавшей с актером, заявил, что "внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров".

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Автор: Диана Могилевич