Известный актер Джонни Депп опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своих ожиданиях от 2021 года.
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"Этот год (2020 год, - УНИАН) для многих был очень тяжелым. Надеюсь, нас ждут лучшие времена", - написал актер.
Ранее голливудские киностудии рассказали о "внутренних демонах" Джонни Деппа. Они начали ему отказывать в ролях, хотя сам актер этого терпеть не может. Руководитель студии, сотрудничавшей с актером, заявил, что "внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров".
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