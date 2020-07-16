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Модель Джиджи Хадид впервые показала беременный животик

13:26, 16 июля 2020
Звезды
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Хадид беременна / instagram.com/zi.gi_news

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Девушка вместе со своим возлюбленным Зейном Маликом ожидают появления малыша. Во время прямого эфира 25-летняя звезда показала округлившийся животик. 

"Во время беременности мне хочется носить свободную одежду. Мне сказали, что я не выглядела беременной в комбинезоне ... Вот мой живот. Я люблю вас всех, ребята, и очень ценю ваши добрые слова. Просто не спешу рассказывать о беременности, но документирую этот период. В будущем вы узнаете о нем больше. Сейчас я просто хочу сосредоточиться на моменте", - сказала Хадид.

Как сообщал УНИАН, в сеть "слили" беременные фото Насти Каменских.

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