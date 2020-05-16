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Джей Ло в облегающем спортивном костюме поделилась селфи с тренировки

21:46, 16 мая 2020
Звезды
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Дженнифер Лопес \ REUTERS

Во время карантина, когда массовые мероприятия, концерты и съемки отменены, 50-летняя Дженнифер Лопес может еще больше времени посвятить спортивным тренировкам. 

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Певица порадовала своих подписчиков, опубликовав в Instagram снимки со спортзала. На певице надет короткий топ и лосины цвета хаки, волосы собраны в высокий пучок, на лице легкий макияж глаз и немного нюдовой помады, а в ушах небольшие серьги-кольца.

Звезда поделилась с подписчиками свежими фото \ instagram.com/jlo/

Дженнифер выглядит отлично, у нее на животе видны кубики пресса. В настоящее время звезда часто тренируется вместе с возлюбленным Алексом Родригесом.

Джей Ло выложила фото с тренировки в спортзале \ instagram.com/jlo/

Как сообщал УНИАН.Lite, дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу.

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Теги: #актриса#Дженнифер Лопес