Джей Ло в облегающем спортивном костюме поделилась селфи с тренировки
Во время карантина, когда массовые мероприятия, концерты и съемки отменены, 50-летняя Дженнифер Лопес может еще больше времени посвятить спортивным тренировкам.
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Певица порадовала своих подписчиков, опубликовав в Instagram снимки со спортзала. На певице надет короткий топ и лосины цвета хаки, волосы собраны в высокий пучок, на лице легкий макияж глаз и немного нюдовой помады, а в ушах небольшие серьги-кольца.
Дженнифер выглядит отлично, у нее на животе видны кубики пресса. В настоящее время звезда часто тренируется вместе с возлюбленным Алексом Родригесом.
Как сообщал УНИАН.Lite, дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу.