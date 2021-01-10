Певица поделилась фото с отдыха.

Популярная певица Джей Ло опубликовала в Instagram фото в бикини.

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Звезда предстала в бордовом раздельном купальнике. Дополнила она пляжный образ шляпкой от бренда Dior и солнцезащитными очками.

Интересно, что 51-летняя певица повернулась к камере боком, тем самым засветив свои сочные ягодицы. Стоит отметить, что Лопес следит за своей фигурой.

Комментарии к фото оставили такие известные личности как Кортни Кардашьян, Леся Никитюк и другие. Фанаты отметили, что Дженнифер выглядит потрясающе.

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Автор: Диана Могилевич