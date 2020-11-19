Певица показала пикантный снимок.

Известная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в ультраоблегающем платье.

На фото она предстала в черном длинном платье с глубоким вырезом под грудью. Снимок получился достаточно пикантным потому, что одна грудь у нее выпала. Стоит отметить, что платье освещает и часть живота Лопес. В результате чего видно красивый пресс Дженнифер.

Чем известна Джей Ло:

На заре 1990-х годов Дженнифер начала свой путь в шоу-бизнесе танцовщицей в комедийном телешоу In Living Color

Дебютный альбом Дженнифер Лопес On the 6 вышел 1 июня 1999 года и дебютировал на восьмой позиции в рейтинге Billboard 200

Дженнифер Лопес является также успешной бизнесвумен. Наибольшего успеха Лопес добилась в парфюмерном бизнесе. Её первый аромат Glow by J.Lo побил рекорды продаж.

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Автор: Диана Могилевич