Влюбленные сейчас отдыхают на море.

Американская певица Дженнифер Лопес официально подтвердила свое возвращение к актеру Бену Аффлеку.

В честь своего 52-летия звезда показала фото страстного поцелуя со своим возлюбленным. В кадре Лопес позировала в купальнике, парео и шляпе. А Бен надел темную рубашку и бежевые шорты.

"52... Что оно делает", - написала звезда.

Напомним, пара началась встречаться еще в 2002 году, но тогда их роман просуществовал недолго. В 2004 году они хотели пожениться, но свадьбу отменили за несколько дней до церемонии. Буквально недавно появились слухи об их воссоединении спустя 17 лет. Некоторое время влюбленные молчали, но сейчас таки подтвердили свои отношения.

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Автор: Диана Могилевич