Дженнифер Лопес и Алекс Родригес больше не вместе / фото REUTERS
Американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес все-таки расстались.
Пара 15 апреля выпустила совместное заявление, пишет издание Today.
«Мы поняли, что у нас лучше получается быть друзьями, и надеемся, что мы останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Желаем всего самого лучшего друг другу и детям друг друга», — говорится в сообщении пары.
Отношения Лопес и Родригеса
- В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.
- В 2019-м спортсмен сделал певице предложение во время их совместного отдыха на Багамах.
- Пара планировала свадьбу на лето 2020 года в Италии. Но из-за пандемии коронавируса эти планы пришлось отложить.
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