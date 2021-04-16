Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании

Первые слухи, что в отношениях звездной пары не все гладко, появились еще в середине марта.

Американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес все-таки расстались. Пара 15 апреля выпустила совместное заявление, пишет издание Today. «Мы поняли, что у нас лучше получается быть друзьями, и надеемся, что мы останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Желаем всего самого лучшего друг другу и детям друг друга», — говорится в сообщении пары. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TODAY (@todayshow) Отношения Лопес и Родригеса В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.

В 2019-м спортсмен сделал певице предложение во время их совместного отдыха на Багамах.

Пара планировала свадьбу на лето 2020 года в Италии. Но из-за пандемии коронавируса эти планы пришлось отложить. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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