Снимок звезды с новой прической набрал более 4 млн лайков.

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон показала свою новую прическу - каскадную стрижку и окрашивание с эффектом выгоревших прядей.Читайте такжеСедокова показала сексуальное фото и заставила фанов "замолчать"

Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Автор этой стрижки - стилист Крис Макмиллан. Он - автор той самой стрижки из "Друзей", сделавшей Дженнифер суперзвездой.

На размещенном в сети кадре 51-летняя актриса продемонстрировала свое окрашивание. На ее лицо нанесен макияж в естественных тонах.

"Итак, мы вернулись", - намекнула актриса на продолжение съемок сериала "Утреннее шоу".

Сеть в восторге от новой прически Энистон: "Вау", "Ты сногсшибательна!", "Изумительная прическа", "Я влюблена в твои стрижку и цвет волос".

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Автор: Ольга Робейко