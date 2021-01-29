Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон показала свою новую прическу - каскадную стрижку и окрашивание с эффектом выгоревших прядей.Читайте такжеСедокова показала сексуальное фото и заставила фанов "замолчать"
Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Автор этой стрижки - стилист Крис Макмиллан. Он - автор той самой стрижки из "Друзей", сделавшей Дженнифер суперзвездой.
На размещенном в сети кадре 51-летняя актриса продемонстрировала свое окрашивание. На ее лицо нанесен макияж в естественных тонах.
"Итак, мы вернулись", - намекнула актриса на продолжение съемок сериала "Утреннее шоу".
Сеть в восторге от новой прически Энистон: "Вау", "Ты сногсшибательна!", "Изумительная прическа", "Я влюблена в твои стрижку и цвет волос".
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