Актрису раздражают такие высказывания.

56-летняя звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон дважды была замужем, однако ни брак с Брэдом Питтом, ни с Джастином Теру не увенчался успехом. Знаменитость развелась с обоими мужчинами.

Сейчас Энистон не замужем, поэтому ее обзывают "старой девой". Как рассказал инсайдер изданию In Touch, актрису это обижает.

"Ее раздражает, что общество считает ее "старой девой" только потому, что она не замужем", – говорит источник.

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Он добавил, что Дженнифер не планирует удовлетворять любопытство общественности, поэтому не будет выставлять свою личную жизнь напоказ.

"Она сердится из-за такого ярлыка, но не настолько, чтобы выставлять свою любовь напоказ", – говорят друзья Энистон.

Они отметили, что женщина продолжает встречаться с мужчинами и ходит на свидания.

"Она ходит на немало свиданий и совсем не похожа на одинокую старую деву, которой ее рисуют", – убеждают инсайдеры.

Стоит отметить, что Энистон официально не объявляла ни о каких романтических отношений за много лет.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся спустя 20 лет. Они вместе появятся в новом фильме.

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