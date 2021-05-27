Актер поработал над своим имиджем.

Американскому актеру Джареду Лето ради съемок в новом фильме пришлось поработать над своим имиджем.

На улицах Нью-Йорка его заметили в черных штанах, синей футболке, джинсовой курточке и ботинках. Также он надел темные очки. Но больше всего привлекло внимания то, что Джаред полностью сбрил бороду. Отметим, что в таком образе актер выглядит на несколько лет младше.

Чем известен Джаред Лето:

Джаред Лето - обладатель множества наград, в том числе премии "Оскар", "Золотого глобуса" и премии Гильдии киноактёров США за роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей".

Он снимался в "Бойцовском клубе" и "Прерванной жизни". 2000 год для актёра стал годом драм и психологических триллеров - "Американский психопат" и "Реквием по мечте".

В 2014 году получил роль Джокера в экранизации комиксов DC "Отряд самоубийц".

Джаред Лето никогда не был женат, однако ранее был известен своими многочисленными любовными похождениями. У него были долгие отношения со Скарлетт Йоханссон, также короткая связь с Пэрис Хилтон, однако он никогда не заявлял об этом конкретно.

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Автор: Диана Могилевич